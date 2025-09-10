بعد بريطانيا… ضربة جديدة لـ “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية في ألمانيا

صفـ.ـعة لتل أبيب… السـ.ـلا.ح الإسـ.ـرائيلي تحت الحصـ.ـار في أوروبا pic.twitter.com/7b5uBcs0W0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 9, 2025

في تصعيد جديد لحملة “فلسطين أكشن” ضد صناعة السلاح الإسرائيلية داخل أوروبا، اقتحم نشطاء مقر شركة “إلبيت سيستمز” في مدينة أولم الألمانية، احتجاجًا على دورها في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة.

الناشطون ألحقوا أضرارًا جسيمة بمعدات الشركة، وكتبوا شعارات مثل “قتلة الأطفال” على جدران المبنى، قبل أن تعتقل الشرطة 5 منهم. وقدّرت الخسائر بمئات الآلاف من اليوروهات.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من إغلاق مصنع للشركة في بريستول البريطانية، ضمن ما وصفه النشطاء بأنه “حملة مباشرة لإغلاق مصانع الموت”.

تُعد “إلبيت سيستمز” واحدة من أبرز الشركات الإسرائيلية المنتجة للطائرات المسيّرة والأسلحة المستخدمة في الحروب، وعلى رأسها العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقال النشطاء في بيان مصوّر: “إذا لم تُغلق مصانع القتل، فسنغلقها بأنفسنا”. فيما اعتبر خبراء أن هذه التحركات تمثل تحديًا مباشرًا لوجود الصناعات العسكرية الإسرائيلية داخل العمق الأوروبي.