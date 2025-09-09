“اعتصام الصمود”.. تونسيون يساندون “أسطول الصمود” ويواجهون الضغوط الأمريكية

https://twitter.com/watanserb_news/status/1965187281284993207

انطلقت في العاصمة التونسية وقفة احتجاجية مفتوحة تحت اسم “اعتصام الصمود”، نظمتها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، أمام سفارة الولايات المتحدة، تزامنًا مع استقبال أولى سفن “أسطول الصمود العالمي” بميناء سيدي بوسعيد.

يحمل الاعتصام طابعًا رمزيًا وسياسيًا، إذ يجمع بين دعم المبادرة الدولية الرامية إلى كسر الحصار عن غزة، عبر أسطول يضم 52 سفينة من 44 دولة، وبين رفض ما وصفه المحتجون بـ”التدخل الأمريكي في الشأن التونسي”، عبر مشروع قانون “استعادة الديمقراطية في تونس”.

المشاركون في الاعتصام رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة للتطبيع، مؤكدين على الموقف الشعبي الثابت الرافض لأي شكل من أشكال الدعم للاحتلال، وكذلك للضغوط الخارجية على السيادة الوطنية.

ويُنتظر أن يستمر الاعتصام أسبوعًا مع إمكانية التمديد، مع متابعة حثيثة لتحركات أسطول الصمود، واستعداد للدفاع عن المشاركين فيه في حال تعرضهم لأي اعتداء.