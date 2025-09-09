نتنياهو يعلن بدء الغزو البري لغزة: “غادروا فورًا”

نتـ.ـنياهو يرفع السرعة للقصوى.. غـ.ـز.ة تحت القـ.ـصـ.ـف، الغـ.ـزو البري يبدأ، والإعصار المدمّر يلوّح في الأفق.. لكن خلف تهـ.ـديـ.ـداته… جيش مرتبك، ومعنويات متصدعة pic.twitter.com/10B7nFNrN9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 9, 2025

في تصعيد خطير، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، بدء الغزو البري لقطاع غزة، داعيًا السكان إلى الإخلاء الفوري، في خطاب اتّسم بلهجة تهديدية.

غزة، التي تواجه حربًا مفتوحة منذ أكتوبر 2023، تتعرض الآن لمرحلة جديدة من العدوان، مع تصعيد غير مسبوق في القصف الجوي والمدفعي، أسفر عن تسوية أبراج سكنية بالأرض، وسط دمار هائل وحصار خانق.

وزير دفاع الاحتلال وصف العملية بـ”الإعصار المدمر”، في حين تشير تقارير ميدانية إلى ارتباك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، وسط اجتماعات عاجلة لقيادة الأركان لمواجهة ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ”أزمة معنويات داخلية”.

رغم الدعم الأميركي والصمت الدولي المستمر، تتواصل الانتهاكات بحق المدنيين، في تحدٍ صارخ لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف المجازر. وبين ركام المنازل وأصوات القصف، تواصل غزة صمودها، مؤكدة أن إرادة التحرر أقوى من كل آلة حرب.