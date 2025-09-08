القدس تشتعل: 6 قتلى و15 جريحًا في عملية إطلاق نار بالمحطة المركزية للحافلات

#القدس تشتعل من جديد وأصوات الرصـ.اص تدوي لتكتب فصلا جديدا من الثـ.أ.ر.. في واحدة من أعـ.نـف العمليات التي تهزّ الأراضي المحتلّة في السنوات الأخيرة



شابّان أعادا للأذهان أسلوب العمليات الفدائية الكلاسيكية:(مفاجأة، سرعة، ودقة).. رصـ.اصـ.ات قليلة قلبت حسابات سياسية وعسكرية.. وذكّرت… pic.twitter.com/VCXr0PAlVG — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 8, 2025

شهدت القدس المحتلة حادثة دامية جديدة، حيث فجّر شخصان نفسيهما في عملية إطلاق نار داخل المحطة المركزية للحافلات، ما أسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين، بينهم حالات خطيرة.

ووفقًا للتقارير، صعد المنفذان إلى الحافلة وأطلقا النار من مسافة قريبة، مما حول الحافلة إلى ساحة مواجهة دامية. الشرطة الإسرائيلية أعلنت مقتل المنفذين بعد تبادل إطلاق نار، فيما تحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية، مع إغلاق مداخل ومخارج القدس.

هذا التصعيد يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات في المدينة، وسط تحركات أمنية مكثفة وإلغاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لحضور جلسة محاكمته، متوجهًا إلى موقع الحادث مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

العملية تعيد التأكيد على أن الصراع في القدس المحتلة لم ينته، وأن الفدائيين لا يزالون قادرين على استهداف الاحتلال في قلب مدينته المزعومة الأكثر أمانًا.