عفاريت “صائد الجن” تسقط أمام القانون: خدع الآلاف وجنى أرباحًا خيالية

مشاهد أحدثت ضـ.ـجة وجدلا لشاب مصري يُدعى خالد بن جلال، يزعم أنه يطارد الجن.. مقاطع "صائد الجن" المزعوم سرعان ما تحولت إلى حديث الناس في مصر والوطن العربي !



لكن وزارة الداخلية وضعت حدًا لهذا الأمر وألقت القبض على صاحب المقاطع الغريبة.. لتكشف الحقيقة الصادمة !! pic.twitter.com/hWX4fKNM2H — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 6, 2025

أثارت مقاطع فيديو نشرها شاب مصري يُدعى خالد بن جلال ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلالها يتجول داخل مبانٍ مهجورة، مدعيًا مطاردة “الجن” وخوض مغامرات مثيرة مليئة بأجواء الغموض والسحر.

المحتوى المريب الذي سرعان ما انتشر بشكل واسع، انقسم حوله المتابعون بين مصدق للظاهرة وساخر منها، إلا أن التحقيقات كشفت أنها لم تكن سوى استعراضات مدبرة هدفها جذب المشاهدات وجني الأرباح من منصات التواصل.

وفي خطوة حاسمة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على صاحب الفيديوهات في العاصمة القاهرة، حيث تم ضبط أدوات دجل وشعوذة وهاتفين محمولين يحتويان على دلائل تثبت ممارساته، إلى جانب محافظ إلكترونية تضم مبالغ مالية كبيرة تحصّل عليها من متابعيه.

واعترف “صائد الجن” المزعوم أمام جهات التحقيق بأن كل ما قدمه كان تمثيلًا يهدف لتحقيق الشهرة والربح السريع، مؤكدًا أن ما كان يطارده لم يكن “عالم الجن” بل “الترند”.

بهذا، يسقط القناع عن واحد من أشهر محتالّي العالم الرقمي، لتؤكد الحادثة مجددًا أهمية التوعية بمخاطر المحتوى المضلل والاحتيال الإلكتروني تحت غطاء الترفيه.