مطار رامون تحت النار.. الحوثي يعلن بدء “ساعة الحساب”

لم يمرّ الاغـ.ـتـ.ـيا.ل بهدوء.. الحـ.ـو.ثي يشـ.ـعل البحر الأحمر

والرد على تصـ.ـفية رئيس الحكومة بدأ.. وساعة الحساب دقّت pic.twitter.com/bYB42T5SzB — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 7, 2025

في تصعيد عسكري مفاجئ، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت مطار “رامون” في جنوب الأراضي المحتلة، ردًا على اغتيال رئيس حكومة صنعاء أحمد الرهوي.

الهجوم الذي انطلق من صنعاء، وصفته الجماعة بأنه “بداية الرد”، مؤكدة أن ما جرى لن يمر دون عقاب. الطائرة المسيّرة نجحت في اختراق الدفاعات الجوية، مستهدفة قاعة المسافرين في المطار، ما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد أعمدة الدخان، في حين دوت صفارات الإنذار وتم إخلاء المطار بشكل عاجل.

ورغم إنكار جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم بدايةً، فإن وسائل الإعلام العبرية أكدت وقوع الضربة، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

جماعة الحوثي أوضحت أن هذا الرد “ليس سوى البداية”، مؤكدة أن “لا هدنة بعد اليوم”، وأن كل استهداف سياسي أو عسكري سيقابل بـ”رد يفهم بالنار”.

التوتر في المنطقة يتصاعد، ومراقبون يحذرون من أن الشرق الأوسط قد يكون مقبلًا على موجة جديدة من الانفجار، مع بروز صنعاء لاعبًا أكثر جرأة على جبهة البحر الأحمر.