نهاية الحرب؟ بشارة بحبح يكشف عرض ترامب الأخير

في تطور مفاجئ يحمل في طياته بوادر انفراجة محتملة، كشف رجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي بشارة بحبح، الوسيط غير الرسمي للرئيس دونالد ترامب، عن عرض “نهائي” قدم في اجتماع سري بواشنطن لإنهاء الحرب في غزة. استمر الاجتماع ست ساعات خلف الأبواب المغلقة، وتضمن مقترحًا بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع بالكامل.

الاقتراح، الذي لاقى ترحيبًا سريعًا من حركة حماس بعد تردد أولي، يتضمن أيضًا انسحابًا كاملاً من غزة وبدء إعادة الإعمار. في المقابل، لا يزال الرد الرسمي من تل أبيب غائبًا، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية العرض وأطرافه.

وسط صمت إسرائيلي، يبقى السؤال: هل نحن أمام صفقة حقيقية لإنهاء عامين من الدمار، أم مجرد مناورة سياسية؟ وترقب كبير لما ستؤول إليه الأحداث في الأيام المقبلة، مع استمرار الضغط الدولي لاحتواء الأزمة.