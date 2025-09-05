حماس تبدأ حملة ضد العملاء واعتقال صحفي متهم بالتعاون مع الاحتلال

https://twitter.com/watanserb_news/status/1963735185268027847

كشفت مصادر أمنية في غزة، عبر موقع “المجد” التابع للمقاومة، عن نية حـ.ـمـ.ـاس تنفيذ حملة موسعة لإعدام عدد من العملاء المتورطين في تزويد الاحتلال بمعلومات ميدانية حساسة، في إطار سعيها لشلّ قدرات الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية داخل القطاع.

وبحسب الموقع، فإن العملاء قاموا بتسريب معلومات تتعلق بتحركات المقـ.ـا.ومة خلال العمليات العسكرية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الميداني.

في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية باعتقال صحفي يعمل مع قناة “العربية” السعودية، بتهمة إرسال مقاطع مصوّرة لجثامين الشـ.ـهـ.ـداء إلى الاحتلال، بهدف مساعدته في التعرف على هوية المـ.ـقـ.ـاومين بعد استشهادهم، الأمر الذي اعتبرته الأجهزة الأمنية اختراقًا خطيرًا يتجاوز العمل الصحفي إلى التعاون الأمني مع العدو.

وأكدت مصادر في المقاومة أن التعامل مع ملف “العملاء” يتم بأعلى درجات الحزم، لما يشكّله من خطر مباشر على الجبهة الداخلية وعلى سير المعركة، التي تعتبرها حركة حـ.ـمـ.ـاس “صراع وجود” لن يُحسم إلا بزوال الاحتلال.