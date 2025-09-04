“صوت هند” يهز فينيسيا: تصفيق لأكثر من 22 دقيقة لفيلم يوثق مأساة فلسطينية

في العرض الأول لفيلم "صوت هند رجب" وقف جمهور مهرجان فينيسيا لـ22 دقيقة متواصلة.. في أطول تصفيق يُسجَّل في تاريخ السينما !!



هناك لم تُعرض قصة فقط بل عُرضت جـ.ريـ.ـمة، والسينما لم تُصفّق للفن بل للحقيقة حين وُضعت على الشاشة.. الآن "صوت هند" في طريقه إلى الأوسكار ، يحمل ذاكرة طفلة… pic.twitter.com/FZTQwLCh1s — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 4, 2025

في لحظة سينمائية نادرة، حصد فيلم “صوت هند رجب” أطول تصفيق في تاريخ مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث وقف الحضور لأكثر من 22 دقيقة متواصلة، تأثرًا بما قدمه الفيلم من تجسيد حقيقي لمأساة إنسانية من قلب غزة.

الفيلم، الذي أنتجه وشارك فيه النجم العالمي خواكين فينيكس، يروي الساعات الأخيرة من حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب، ذات الخمس سنوات، والتي قُتلت مع عائلتها في يناير 2024 خلال قصف إسرائيلي مباشر استهدف سيارتهم.

العمل لم يكتفِ بسرد القصة، بل استخدم تسجيلًا صوتيًا حقيقيًا لهند وهي تطلب النجدة، ما جعل التجربة السينمائية مؤلمة وعميقة، دفعت بالبعض إلى البكاء والهتاف: “فلسطين حرة”. وقد رُفع علم فلسطين على المسرح من قبل الفنان معتز ملحّيس، وسط تصفيق متواصل وهتاف عالمي للعدالة.

يُعد الفيلم مرشحًا قويًا للأوسكار، ويُنظر إليه على أنه ليس فقط عملًا فنيًا، بل شهادة حيّة على معاناة شعب، وصوت طفلة تحوّل إلى صرخة عالمية لا يمكن تجاهلها.