قمة استبدادية تربك الغرب: شي وبوتين وكيم في عرض عسكري يثير القلق العالمي

مشهد غير مسبوق جمع أبرز رموز التحدي للغرب على منصة واحدة، فيما ترامب يشتعل غضبًا ويتحدث عن مؤامرة.. وأوروبا تحذر من "تحالف" يهدد النظام العالمي !!



في مشهد غير مسبوق، اجتمع قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية — شي جينبينغ وفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون — على منصة واحدة خلال عرض عسكري ضخم في ساحة تيانانمن وسط بكين، مما أعاد رسم ملامح التوازنات الجيوسياسية العالمية، وأثار موجة من ردود الفعل الغاضبة والمتحفزة من واشنطن وبروكسل.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يتردد في وصف الحدث بـ”المؤامرة” ضد الولايات المتحدة، فيما حذّر الاتحاد الأوروبي من “تحالف استبدادي” يهدد النظام العالمي القائم.

العرض العسكري كشف عن أحدث الأسلحة الصينية، بما فيها قدرات نووية متطورة، في رسالة وصفها مراقبون بأنها “تحذير ناعم” للغرب. شي جينبينغ لم يُخفِ رسالته: العالم أمام خيار واضح — السلام أو التصعيد.

وبينما تتراصّ الصفوف على السجاد الأحمر في بكين، من إيران إلى آسيا الوسطى، يبقى السؤال: هل كان هذا الاستعراض مجرد عرض قوة، أم إعلانًا عن ولادة نظام عالمي جديد؟