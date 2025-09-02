اختفاء معارضة بيلاروسية في أبوظبي يثير تساؤلات حول دور الإمارات في عمليات التسليم السياسي

تحت أضواء ناطحات السحاب.. تتحوّل مطارات الإمارات من بوابات عبور دولية إلى فـ.ـخاخ صامتة لاصـ.ـطياد المعـ.ـارضين !!



"أنزاليكا ميلنيكوفا" معارِضة بيلاروسية بارزة اختـ.ـفت دون أثر بعد وصولها أبوظبي..

فهل كانت رحلة عبور؟ أم عملية تسليم سرية برعاية مخـ.ـابراتية؟ pic.twitter.com/CkKOT0ShUb — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 2, 2025

تصاعدت الشكوك حول مصير “أنزاليكا ميلنيكوفا”، إحدى أبرز المعارضات البيلاروسيات في المنفى، بعد اختفائها الغامض عقب وصولها إلى مطار أبوظبي مطلع عام 2025، في رحلة كان يفترض أن تكون مجرد محطة عبور نحو سريلانكا.

ميلنيكوفا، وهي عضو في حكومة المنفى البيلاروسية والمتحدثة باسم المجلس التنسيقي المعارض، لم تُرَ أو يُسمع عنها منذ دخولها الأراضي الإماراتية. مصادر حقوقية ألمحت إلى احتمال تعرضها لعملية تسليم قسرية بالتنسيق مع سلطات مينسك، في مشهد يعيد إلى الأذهان حالات مشابهة لمعارضين اختفوا أو تم تسليمهم بعد مرورهم عبر مطارات الإمارات.

وكانت الإمارات قد وُجهت لها انتقادات دولية في السابق بعد ضلوعها في تسليم الناشطة السعودية لجين الهذلول، و”بطل فندق رواندا” بول روسيساباجينا، وغيرهم من المعارضين.

الواقعة تعيد فتح ملف طالما أُغلق تحت ركام المصالح الأمنية والسياسية: هل تحولت مطارات الإمارات إلى ممرات آمنة للأنظمة القمعية لاصطياد معارضيها؟

في انتظار إجابات رسمية، يبقى مصير ميلنيكوفا مجهولاً – ومعه، مصير آخرين مرّوا بصمت من دهاليز العبور الإماراتي.