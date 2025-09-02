ألف قتيل وناجٍ واحد: كارثة أرضية جديدة تضرب دارفور

ألف إنسان ابتـ.ـلعـ.ـتهم الأرض في دارفور🇸🇩 ..

قرية كاملة تحولت إلى مـ.ـقـ.ـبـ.ـرة، وصوت واحد فقط نجا ليحكي المـ.ـأسـ.ـاة.. في بلد أنهكته الحـ.ـر.ب والجـ.ـوع، حتى الطبيعة قررت أن تكون جـ.ـلادا جديدا

في مشهد مأساوي جديد، اختفت قرية كاملة في جبال دارفور تحت الأرض، بعد انهيار أرضي ضخم أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، فيما لم ينجُ سوى شخص واحد كتب له أن يكون شاهداً على ما تبقى من الحياة في المكان.

الضحايا، وهم رجال ونساء وأطفال، طمرتهم الكارثة في لحظات، ليبقى المشهد أشبه بمقبرة جماعية، تحت صمت الطبيعة وصراخ لا يُسمع.

الكارثة تأتي في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ أزماته، وسط حرب أهلية طاحنة، ومجاعة تهدد نصف السكان، ونزوح تجاوز الملايين. وبينما كان الموت يأتي من السلاح، جاءت الطبيعة لتضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة المآسي.

قرية كانت تضج بالحياة حتى الأمس، أصبحت اليوم اسماً بلا ملامح على خارطة من الرماد. ومع تكرار الكوارث وتراكم الأزمات، يبدو السودان وكأنه صار “بلداً بلا رحمة”.