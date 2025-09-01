ترامب يثير الجدل مجددًا: “لا شيء سيوقف ما هو قادم”

#ترامب ينشر صورة غامضة وشعارًا من حركات المؤامرة الأكثر تـ.ـطـ.رفًـ.ا في أمريكا… ويعلن: لا شيء سيوقف ما هو قادم.



فهل هي رسالة إلى خصومه؟ إشارة سرّية لأنصاره؟ أم بداية فصل جديد من الفوضى الأمريكية؟.. العالم يترقّب، واللغز ما زال مفتوحا !! pic.twitter.com/fxvFRNrUmm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) September 1, 2025

في خطوة مثيرة للجدل، نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منشورًا غامضًا على منصته “تروث سوشيال”، أرفقه بصورة درامية تظهره واقفًا أمام كوكب الأرض، ويداه ممدودتان وكأنه يعلن نفسه “قائدًا كونيًا”. لكن ما أثار القلق أكثر كان الشعار المرسوم على يده: Q+، وهو رمز يرتبط بحركة “كيو أنون” اليمينية المتطرفة، التي تروّج لنظريات مؤامرة وتعتبر ترامب “المخلّص”.

العبارة التي كتبها ترامب – “لا شيء سيوقف ما هو قادم” – سبق أن استخدمتها هذه الحركة منذ عام 2020، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه: هل يوجه ترامب رسالة مشفّرة لأنصاره؟ أم يمهّد لعودة سياسية بأسلوب غير تقليدي؟

ترامب لم يقدّم أي تفسير لما نشره، لكنه أعاد إلى الواجهة لغة مشحونة ارتبطت بفترات التوتر السياسي في الولايات المتحدة. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يرى مراقبون أن هذه الرسائل قد تكون بداية فصل جديد في الخطاب الترامبي، وربما في المشهد السياسي الأمريكي بأكمله.

العالم يراقب عن كثب، والتساؤلات تتصاعد: هل نحن أمام دعاية انتخابية ذكية؟ أم أمام نذير فوضى جديدة؟