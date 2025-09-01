أمجد طه يثير الجدل بتغريدة هنّأ فيها إسرائيل بعد إعلان اغتيال “الملثّم”

"بوق محمد بن زايد" الذي باع نفسه للـ.صهـ.اينة بثمن بخس، يطل اليوم بوجهه القـ.ـبيح مهنئًا الـ.كيــ.ا.ن بعملية اغـ.تـ.ـيـ.ا.ل لم تثبت أصلًا.. المتـ.صـ.هـ.ين أمجد طه يبارك للاحـ.تـ..لال بعد مزاعمه باغـ.تـ.ـيـ.ال أبو (ع) !!



لكن الأبـ.طـ.ا.ل باقون وإن رحلت أجسادهم وأصواتهم لا… pic.twitter.com/53rwx7Lq4B — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 31, 2025

أثار الإعلامي المثير للجدل أمجد طه موجة انتقادات واسعة، بعد نشره تغريدة باللغة العبرية هنّأ فيها إسرائيل، عقب إعلانها اغتيال شخصية يُعتقد أنها القيادي في كتائب القسام المعروف بـ”الملثم”، دون تأكيد رسمي من المقاومة الفلسطينية.

وكتب طه في تغريدته: “ألف مبروك لإسرائيل”، ما اعتُبر من قبل متابعين وناشطين عرب اصطفافًا صريحًا مع رواية الاحتلال، وتأييدًا علنيًا لعملية لم تُثبت صحتها حتى الآن.

ويُعرف طه، الذي يحمل الجنسية الإماراتية، بمواقفه المثيرة للجدل، وبدعمه العلني للتطبيع، وترويجه لسياسات إعلامية تُتهم باستهداف الحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية، خاصة في غزة.

في المقابل، اعتبر معلقون أن هذه التصريحات تأتي ضمن حملة أوسع تهدف لتشويه رموز المقاومة وشرعنة الرواية الإسرائيلية في الإعلام العربي.

ورغم غموض مصير “الملثم”، أكدت أوساط فلسطينية أن المقاومة مستمرة، وأنها لا تتوقف برحيل الأفراد، في حين يتصاعد الغضب الشعبي من شخصيات تُتهم بتبني خطاب يعكس توجهات تطبيعية ومواقف مناوئة للقضية الفلسطينية.