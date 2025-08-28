“قضية ريا وسكينة السعودية”.. توقيف متورطين في واقعة استدراج واعتداء تهز الرأي العام

"ريا وسكينة" #السعودية.. فضـ.يحـ.ـة الجادل القحطاني وصيته السبيعي.. واقعة هزّت الرأي العام بالمملكة..



في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في المملكة العربية السعودية، أعلنت شرطة منطقة الرياض توقيف 6 أشخاص (4 نساء ورجلين) بعد تورطهم في استدراج سيدة والاعتداء عليها وتصويرها بشكل غير لائق.

وبحسب مصادر متطابقة، تتواصل التحقيقات في القضية التي شهدت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول أسماء بعض الشخصيات المعروفة، ومن بينهم الجادل القحطاني ووصيته السبيعي، وهما من المشهورات على السوشيال ميديا. لكن حتى الآن لم تؤكد الجهات الرسمية تورطهما بشكل مباشر.

وأشارت شرطة الرياض إلى أن الموقوفين أُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مؤكدة أن القضية لا تزال تحت المتابعة الأمنية، وأن العدالة ستأخذ مجراها.

تجدر الإشارة إلى أن الجادل القحطاني كانت قد أثارت جدلاً في السابق عبر محتوى وصفه كثيرون بـ”المستفز” أو “غير اللائق”، ما زاد من تفاعل الجمهور بعد تداول اسمها في هذه القضية.