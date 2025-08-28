فيديوهات “مدينة كنوز الفراعنة” تثير الجدل.. خداع بصري أم اكتشاف حقيقي؟

فيديوهات مثيرة حققت ملايين المشاهدات وأشعلت الشبكة العنكبوتية، قيل إنها توثق اكتشاف كنوز مدينة فرعونية تحت الأرض..



لكن ما تشاهده قد لا يكون كما تظن!! pic.twitter.com/o9pmj7zFYc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 28, 2025

انتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو مثيرة على مواقع التواصل، يظهر فيها أشخاص يرتدون زياً موحداً وهم يدخلون أنفاقاً أثرية، يفتحون توابيت ويعرضون كنوزًا فرعونية مذهلة. الفيديوهات، التي حققت ملايين المشاهدات، زُعم أنها توثق اكتشاف مدينة فرعونية تحت الأرض.

لكن ما بدا واقعياً بشكل مرعب، تبيّن لاحقًا أنه ليس سوى محتوى مولَّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب فحوص دقيقة للمقاطع المنتشرة. وقد تم تتبُّع مصدر الفيديوهات إلى حساب على تيك توك يُدعى “Glint Gaze”، حيث نُشرت لأول مرة بين 13 و17 أغسطس، ثم أعيد إنتاجها بلغات متعددة، ما يعكس قدرتها على الانتشار عالميًا.

اللافت أن هذه الضجة الرقمية تزامنت مع كشف أثري حقيقي في مصر، حيث أعلنت بعثة مصرية العثور على تماثيل فرعونية ضخمة في أعماق البحر المتوسط، بينها تمثال لأبو الهول يحمل ختم الملك رمسيس الثاني، وآخر رخامي لنبيل روماني، في اكتشاف هو الأهم منذ 25 عاماً.