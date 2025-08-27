فضيحة في لندن: اعتقال اثنين من مناصري النظام المصري بتهم التهديد والبلطجة

"بلطجية السيسي" وقعوا في شر أعمالهم وسقطوا تحت أقدام أنس حبيب @AnasHabib98 ورفاقه.. النظام الذي اعتاد محاصـ.ـرة المصريين بالبلطجية، حاول نقل التجربة لسفاراته التي طوّقها النشطاء دعما لـ.غـ.zـز.ة



ليُفاجأ بأن بلطجة "المواطنين الشرفاء" التي تُمارَس في القاهرة باسم "حماية الوطن"،… pic.twitter.com/IK9lMtD8Lq — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 26, 2025

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر، المعروف بـ”ميدو”، وأحمد ناصر، بعد تورطهما في أعمال تهديد ومطاردة لنشطاء مصريين في العاصمة البريطانية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن أنشطة بعض مناصري النظام المصري في الخارج.

التحقيقات التي فتحتها السلطات البريطانية جاءت بعد بلاغات رسمية ومواد موثقة بالفيديو تقدم بها الناشط المصري أنس حبيب، الذي أكد تعرضه لمحاولات ترهيب وتهديد مباشر من قبل الموقوفين، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بلندن دعمًا لغزة.

الواقعة التي وصفت بأنها “كمين قانوني” نجح فيه النشطاء في توثيق تصرفات المعتدين، كشفت عن محاولات تصدير ممارسات القمع والبلطجة من داخل مصر إلى الخارج، عبر أذرع غير رسمية تسعى لتكميم أفواه المعارضين في دول تحكمها قوانين صارمة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه الانتقادات لسياسات النظام المصري في التعامل مع معارضيه داخل البلاد وخارجها، خصوصًا مع محاولات مستمرة لتوسيع الرقابة والملاحقة الأمنية لتشمل الجاليات والنشطاء في المهجر.