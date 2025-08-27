صدمة في مصر بعد فيديو صادم لطبيب نساء وتوليد يرقص بمولود حديث الولادة

"طبيب نساء وتوليد".. صدمة في غرفة الولادة.. ومشاهد أحدثت ضجة وفجّـ.ـرت الغضب في #مصر !! pic.twitter.com/pGSmuuc99g — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 27, 2025

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب في مصر، بعد أن ظهر فيه طبيب نساء وتوليد يُدعى محمد سيد البلاصي، وهو يمسك بمولود حديث الولادة من رقبته ويرقص به بطريقة وُصفت بـ”غير اللائقة”، بينما كانت الأم فاقدة للوعي خلفه على سرير الولادة.

الطبيب، الذي يعمل في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أدى رقصة مستوحاة من لعبة “بابجي” الشهيرة، في مشهد أثار انتقادات حادة واعتُبر انتهاكًا لخصوصية الأم وتعريضًا لحياة المولود للخطر، حيث وصفه كثيرون بأنه “استعراض رخيص بحثًا عن التريند”.

الواقعة دفعت نقابة الأطباء في مصر إلى التحرك السريع، حيث أعلنت استدعاء الطبيب للتحقيق، وأكدت في بيان رسمي رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات، قائلة:

“نرفض هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ولن نتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها”.

وبرر الطبيب تصرفه بأنه كان “يشارك الأهل فرحتهم بالمولود”، إلا أن تقارير أشارت إلى أنه سبق له نشر مقاطع مماثلة عبر صفحاته، ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول سلوكياته المهنية.

وتتواصل المطالب على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق شامل وتشديد الرقابة على المحتوى الطبي المنشور عبر الإنترنت، للحفاظ على خصوصية المرضى وسلامة المهنة.