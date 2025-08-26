استقالة مدوّية: فاليري زينك تكسر بطاقتها وتتهم رويترز بالتواطؤ مع الاحتلال

في الوقت الذي تتبرّأ فيه القنوات العربية من شـ.ـهـ.ـدا.ء الكلمة الذين يراسلونها في غـ.zـزّ.ة.. فاليري زينك المصورة الصحفية الكندية.. تكسر بطاقتها المهنية وتعلن استقالتها من وكالة رويترز العريقة.. واتهـ.ـمت الإعلام الغربي بتحويل الكاميرا إلى سـ.ـلا.ح يغطي على الـ.ـد.م… بدل أن… pic.twitter.com/J3wm0THmI1 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 26, 2025

في خطوة جريئة، أعلنت المصورة الصحفية الكندية فاليري زينك استقالتها من وكالة “رويترز” بعد ثماني سنوات من العمل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تواطؤ الوكالة مع الاحتلال الإسرائيلي” وتبريرها لجرائمه ضد الصحفيين في قطاع غزة.

زينك، التي أحرقت بطاقتها الصحفية علنًا، أكدت أنها لم تعد قادرة على حملها “دون شعور بالعار”، واتهمت رويترز بالتقصير في الدفاع عن الصحفي أنس الشريف الحائز على جائزة بوليتزر، والذي ورد اسمه على “قائمة اغتيال” إسرائيلية قبل مقتله مع طاقم قناة الجزيرة.

الصحفية الكندية لم تكتف بتوجيه الانتقادات لرويترز فقط، بل شملت اتهاماتها مؤسسات إعلامية كبرى مثل “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، متهمة الإعلام الغربي بالتحوّل إلى “ناقل دعائي يشرعن القتل ويطمس الحقيقة”.

وأكدت زينك أن استقالتها ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة ستكرّسها لتوثيق تضحيات الصحفيين في غزة، الذين وصفتهم بـ”الأشجع والأعظم ممن عاشوا”.

خطوة زينك تكشف مجددًا عن أزمة أخلاقية داخل الإعلام الغربي، وتطرح تساؤلات حادة: من التالي الذي سيتجرأ على كسر الصمت؟ وهل يحذو آخرون حذوها رفضًا للتواطؤ الإعلامي مع آلة الحرب؟