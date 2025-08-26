مليون مهاجر على قائمة الطرد: ترمب يشعل كابوس الترحيل الجماعي

1500إنسان يُقـ.ـتلـ.ـعون من بيوتهم كل يوم… حكم قضائي يسقط الحماية عن 60 ألف مهاجر، وطائرات الترحيل لا تهدأ. أمريكا ترمب تتحول إلى مسرح أكبر عملية طرد جماعي في تاريخها الحديث…



السؤال: من التالي؟ pic.twitter.com/TILNyZcMVI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 26, 2025

في مشهد غير مسبوق منذ عقود، تتحول الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى مسرح لما وصفه ناشطون حقوقيون بـ”الكابوس الإنساني”، مع اقتراب تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد الحديث.

أكثر من 1500 مهاجر يُرحّلون يوميًا، فيما لا تهدأ حركة الطائرات التي تقلّ المرحّلين، وسط سباق لتحقيق هدف ترمب المعلن: مليون عملية ترحيل خلال عام واحد.

حكم قضائي حديث أسقط الحماية المؤقتة عن أكثر من 60 ألف مهاجر من نيبال، هندوراس ونيكاراغوا، محوّلاً حياة آلاف العائلات إلى مأساة مفتوحة، تبدأ بحقيبة سفر وتنتهي بمصير مجهول.

اللافت أن الاعتقالات لم تعد تقتصر على من يعبرون الحدود بشكل غير شرعي، بل باتت تطال طلابًا، عمالًا، وأسرًا مستقرة منذ سنوات في الداخل الأميركي، دون أي تهم واضحة سوى أنهم “مهاجرون”.

وفي نيويورك ولوس أنجلس، تكررت المشاهد ذاتها: مداهمات فجرًا، أطفال يبكون أمام محاكم الهجرة، وعائلات تتفكك في لحظة واحدة.

وسط كل ذلك، يتصاعد سؤال مؤلم يطرحه الشارع الأميركي: هل ما يجري مجرد “إنفاذ للقانون”، أم أنه وجه جديد لسياسات تطهير عرقي مقنّع تُعيد تشكيل صورة أميركا؟