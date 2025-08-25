خطر الاجتياح الكبير: زامير يحذّر ونتنياهو يغامر

أسـ.رانا في خطر.. صفقة التبادل على الطاولة، لكن الاحتلال مستمر…



في وقت تتزايد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة، أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تصريحًا لافتًا اعتبر فيه أن حياة الأسرى الإسرائيليين في خطر “حقيقي” في حال نفذت إسرائيل اجتياحًا بريًا واسعًا لمدينة غزة.

التحذير يأتي في ظل تصعيد ميداني غير مسبوق، وسط تقارير عن استعدادات إسرائيلية لاجتياح جديد، تشمل تهجيرًا قسريًا ونشر تكنولوجيا قتل متقدمة، في وقت تتمسك فيه حكومة نتنياهو برفض “صفقة ويتكوف” لتبادل الأسرى.

في المقابل، تؤكد حركة حماس أن الطريق الوحيد لإطلاق سراح الأسرى يبدأ بوقف إطلاق النار، محمّلة نتنياهو “المسؤولية الكاملة” عن التصعيد وسفك الدماء.

روبين خيار الصفقة أو الحرب، تقف غزة على شفا كارثة، بينما يسود صمت دولي مريب، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر في صراع يبدو أن نهايته لا تزال بعيدة.