صنعاء تحت النار: إسرائيل تقصف العاصمة اليمنية ردًا على دعم غزة

صوت الانفـ.ـجا.رات هزّ قلب العاصمة… القصر الرئاسي، محطات الكهرباء، ومخازن النفط تحت القصـ.ـف. د.مـ.ـاء الشـ.ـهـ.ـداء في صنعاء تختلط بنيـ.ـرا.ن العـ.ـد.وان… والرسالة من اليمن واضحة: نصرة غـ.zـز.ة لن تتوقف مهما كان الثمن

هزّت سلسلة غارات جوية عنيفة قلب العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم، مستهدفة مواقع مدنية وأخرى حيوية بينها محيط القصر الرئاسي، محطات توليد الكهرباء، ومخازن النفط، ما أسفر عن سقوط شهيدين على الأقل و35 جريحًا، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مناطق مكتظة بالسكان.

وقالت مصادر طبية إنّ الضحايا من المدنيين، في حين اندلعت حرائق واسعة في عدد من الأحياء، خاصة في ميدان السبعين ومنطقة جبل النهدين، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لمحاولة السيطرة على النيران وإنقاذ المصابين.

الاحتلال الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن الهجوم، معتبرًا إيّاه “ردًا على صواريخ أُطلقت من الأراضي اليمنية” باتجاه أهداف قرب تل أبيب. لكن الميدان يروي رواية مختلفة، إذ تركزت الضربات على بنية تحتية مدنية لا تمتّ بصلة للأهداف العسكرية.

وفي أول رد رسمي، أكدت سلطات صنعاء أن الهجوم لن يثني اليمن عن دعم المقاومة في غزة، معتبرة أن ما جرى “ثمن واضح لإسناد غزّة”، ومشددة على أن الغارات لن تُفلح في كسر إرادة الشعب اليمني.

يأتي هذا التصعيد بينما يواصل اليمن تأكيد حضوره في معادلة الصراع، كجبهة فاعلة في دعم القضية الفلسطينية، ولو على حساب دفع ثمن باهظ بمفرده… فيما تكتفي بقية الأمة بالمشاهدة.