جدل واسع في مصر بعد ظهور تصميم منتجع على شكل “الشمعدان اليهودي”

صدمة كبيرة أحدثها منتجع "مارينا دلتا" في مصر.. مشروع سياحي ضخم على ساحل كفر الشيخ ـ بلطيم، وكشفت الأقمار الصناعية تصميمه المثير للجدل !!



لكن في زمن #السيسي لا يبدو الأمر غريبًا.. فالغاز الإسرائيلي يتدفق إلى القاهرة والاقتصاد يرتبط بتل أبيب أكثر فأكثر، في بلد يعيش تناقض الخطاب… pic.twitter.com/7RKpHKGDsn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 24, 2025

أثار تصميم منتجع سياحي جديد في مصر جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية أن المخطط المعماري للمشروع يحمل شكلًا شبيهًا بـ”الشمعدان اليهودي” (المنورة)، وهو رمز ديني يهودي معروف.

المنتجع، الذي يحمل اسم “مارينا دلتا” ويقع على الساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ – بلطيم، تم تداول صوره بكثافة بعد تغريدة نشرها الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، أرفق فيها التصميم بصور توضح تشابه الشكل مع الرمز الديني. وأثارت التغريدة ردود فعل واسعة، من بينها تعليق المهندس الاستشاري المصري ممدوح حمزة الذي أكد بدوره صحة الصور، ما عزز من الجدل المثار حول المشروع.

ووفق ما تم تداوله، فإن المشروع تنفذه شركة “كابيتال لينك” المصرية بالتعاون مع مكتب “ليسبيا” الهندسي، ما ينفي أي صبغة أجنبية مباشرة للمخطط. رغم ذلك، تساءل كثيرون عن مغزى هذا التصميم، وما إذا كان الأمر مجرد صدفة معمارية أم يحمل أبعادًا رمزية تتصل بالسياق السياسي الراهن.

وتأتي هذه الضجة في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل تقاربًا اقتصاديًا، لا سيما في مجال الطاقة، حيث تستورد القاهرة الغاز من تل أبيب، في ظل تنامي مظاهر التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مقابل استمرار حالة من الغضب الشعبي الرافض للتطبيع.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول الجدل أو تفسير لتصميم المشروع، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام التأويلات والتساؤلات.