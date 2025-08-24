تحقيق جديد يكشف: شبكة رقمية تابعة للسلطة تُعيد إنتاج رواية الاحتلال وتُمهّد لعمليات الاغتيال

د.مـ.ا.ء في رقبة محمود عباس.. "شبكة السلطة" الـ.صـ.هيـ.ونية !! pic.twitter.com/Axdq00Z8iC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 24, 2025

كشف تحقيق استقصائي لفريق “إيكاد” عن وجود شبكة رقمية فلسطينية مرتبطة بشكل غير مباشر بالسلطة الفلسطينية، تلعب دورًا في ترويج روايات الاحتلال الإسرائيلي، وتساهم — عن قصد أو عن غير قصد — في التحريض على نشطاء وصحفيين، كان آخرهم الصحفي الشهيد أنس الشريف.

ووفق التحقيق، بدأت حملة التحريض ضد الشريف عبر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، لتتلقفها حسابات ومنصات يُشتبه بولائها للسلطة، مثل “المنخل” و”اختيار” و”غزة تحت المجهر”، ما أدى إلى تصاعد نبرة التشويه قبل اغتياله في أغسطس 2025.

ويشير التقرير إلى أن هذه الحملة لم تكن استثناءً، بل جزء من نمط ممنهج، حيث تُطلق التهمة من الاحتلال، تُعاد صياغتها محليًا عبر شبكة مرتبطة بالسلطة، ثم تُصدر إلى الإعلام الغربي لتبرير الجريمة لاحقًا.

التحقيق سمّى عدة جهات وأفراد شاركوا في هذه الحملات، من بينهم حمزة المصري، أمجد أبو كوش، ومصطفى عصفور، إضافة إلى منصات إعلامية رسمية مثل “وفا” و”قناة العودة”، ومواقع كـ”أمد” و”يـافـا”.

ويخلص التحقيق إلى أن هذه الشبكة تعمل بشكل منسق لتبييض وجه الاحتلال، في عملية وصفها التقرير بأنها “شراكة سوداء” بين رصاصة العدو وقلم المتواطئ.

الشهيد أنس الشريف، الذي سقط وهو ينقل الحقيقة، تحوّل إلى رمز لمواجهة هذا التشويه المزدوج، تاركًا خلفه تساؤلات مؤلمة عن حدود الخيانة والتواطؤ.