ديرمر في قصور زايد.. زيارة سرّية تفضح ازدواجية الموقف الإماراتي تجاه إسرائيل

بين البيانات الغاضبة والصفقات الخفية..

أبوظبي تهـ.ـاجم إسرائيل علنا وتستقبل رسول نتنياهو سرا!

من يصدّق هذه الازدواجية؟ pic.twitter.com/AzSOeYrjJq — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 24, 2025

في ظل تصاعد التوتر بين أبوظبي وتل أبيب، كشفت مصادر مطّلعة عن زيارة سرّية أجراها رون ديرمر، المقرّب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الإماراتية. ورغم غياب الإعلان الرسمي، فإن الزيارة جرت وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي منذ توقيع اتفاقيات التطبيع.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، لم يكن هدف الزيارة مجرد “طمأنة أمنية”، بل تمحورت حول إطلاع الجانب الإماراتي على مخطط إسرائيلي للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، في ما يبدو أنه تنسيق خفي بشأن مرحلة ما بعد الحرب.

المفارقة اللافتة تكمن في التباين الحاد بين المواقف العلنية والخطوات خلف الكواليس؛ ففي الوقت الذي ترفع فيه الإمارات خطابًا حادًا ضد سياسات الاستيطان والعدوان الإسرائيلي، تتواصل اللقاءات المغلقة مع ديرمر، رجل المهمات “غير المعلنة” في حكومة الاحتلال.

هذا التناقض يطرح تساؤلات جدية حول حقيقة الدور الإماراتي: هل تسعى أبوظبي فعلاً للعب دور “الوسيط المحايد”؟ أم أنها باتت شريكًا فعليًا في مشروع إقليمي توسّعي تقوده تل أبيب تحت غطاء اتفاقيات أبراهام؟

بين الشجب العلني والتنسيق السري، تبقى صورة الإمارات في المنطقة على المحك.