استقالة تهز هولندا: وزير الخارجية يغادر احتجاجًا على دعم بلاده لإسرائيل

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 23, 2025

في تطور سياسي غير مسبوق، هزّ المشهد السياسي الهولندي زلزال استقالة جماعية، قادها وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، احتجاجًا على رفض الحكومة اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

فيلدكامب، الذي ينتمي إلى حزب “العقد الاجتماعي الجديد” (New Social Contract)، طالب بفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف صادرات السلاح، وحظر منتجات المستوطنات، ردًا على ما وصفه بجرائم حرب تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. غير أن مقترحاته قوبلت برفض من أحزاب يمينية مؤثرة أبرزها حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) والحزب الفلاحي (BBB)، ما دفعه إلى تقديم استقالته إلى جانب 9 وزراء من حزبه.

هذه الاستقالة الجماعية أحدثت صدمة في الداخل الهولندي، وأطلقت موجة احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف، مطالبين بسياسة خارجية أكثر عدلاً وإنصافًا للقضية الفلسطينية.

اللافت أن هذه الخطوة النادرة جاءت في وقت يشهد فيه العالم صمتًا رسميًا واسع النطاق تجاه ما يجري في غزة، لتشكل استقالة فيلدكامب موقفًا أخلاقيًا حاز احترامًا واسعًا، يتجاوز حدود السياسة.