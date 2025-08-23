رحلة جوية مثيرة للجدل: طائرة شحن إماراتية يُشتبه في نقلها أسلحة إلى إسرائيل

موقع "Srugim" الإسرائيلي كشف التفاصيل: طائرة شحن إماراتية من طراز "Ilyushin IL-76TD" وتتبع لشركة Fly Sky Airlines المرتبطة بحكومة وجيش #الإمارات برقم تسجيل EX-76017 ورمز نداء FY4942



كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن هبوط طائرة شحن إماراتية في مطار “رامون” الإسرائيلي، قرب قاعدة “نيفاتيم” العسكرية، يُعتقد أنها كانت محملة بشحنة أسلحة.

ووفقًا لموقع Srugim العبري، فإن الطائرة من طراز Ilyushin IL-76TD، وتحمل رقم التسجيل EX-76017، وتتبع لشركة Fly Sky Airlines التي ترتبط بعلاقات مع الحكومة والجيش الإماراتي. الرحلة التي حملت الرمز FY4942، انطلقت من قاعدة الريف الجوية في أبوظبي متجهة إلى الجنوب، متجنبة المجال الجوي الأردني، ما يشير إلى أن عمان قد رفضت منحها تصريح عبور.

مسار الرحلة عبر الأجواء السعودية وخليج العقبة ثم دخولها إلى المجال الجوي الفلسطيني المحتل، يعزز الشبهات حول طبيعة الشحنة، خصوصًا أن الطائرة معروفة بسجلها في نقل المعدات العسكرية.

مراقبون تساءلوا عن دلالات هذه الرحلة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرين أن مثل هذه العمليات — في حال تأكدت رسميًا — تُضعف الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، وتطرح علامات استفهام حول تنامي التعاون الأمني بين بعض الدول العربية وتل أبيب.

حتى اللحظة، لم تصدر تصريحات رسمية من السلطات الإماراتية توضح طبيعة الشحنة أو خلفية الرحلة، فيما أثار الموضوع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.