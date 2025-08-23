التعطيش بعد التجويع: الاحتلال يستخدم الماء كسلاح في غزة

بعد أن جوّعهم الآن يعطّشهم عمداً.. في سياسة ممنهجة يقودها احتـ.ـلال فـ.ا.جر يستخدم "الطعام والماء" كسـ.لاح لإخـ.ـضاع شعب أو إبـ.اد.ته



محطات التحلية خرجت عن الخدمة بعد أن قصـ.ـفها الاحتـ.لال عمدا وقطع عنها الكهرباء أو منع إصلاحها.. والنتيجة آلاف الغـ.ز.يين بلا ماء ويُجبرون على… pic.twitter.com/OeVFjBynqp — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 23, 2025

في سياسة ممنهجة تتجاوز حدود الحرب التقليدية، يعيش سكان غزة اليوم تحت تهديد العطش القاتل، بعد أن حرمهم الاحتلال من أبسط مقومات الحياة: المياه النظيفة.

أكثر من 60 محطة تحلية مياه خرجت عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي المباشر أو بسبب منع وصول الكهرباء ورفض إدخال مواد الصيانة، ما أدى إلى شحٍّ كارثي في إمدادات المياه، ودفع آلاف العائلات إلى شرب المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، مسببة انتشار أمراض جلدية وأوبئة متفاقمة.

ووفق تقارير ميدانية، فإن أكثر من 60% من محطات التحلية البالغ عددها 196 محطة، أصبحت خارج الخدمة. في الوقت ذاته، تمنع إسرائيل دخول مواد تنقية المياه، وتعرقل مرور شاحنات المياه للمناطق المنكوبة، وسط تدمير مستمر لشبكات المياه والكهرباء.

وفي ظل التهجير القسري الذي طال 86% من القطاع، ومع تقليص المياه القادمة إلى شمال غزة، يرى مراقبون أن سياسة التعطيش ليست مجرد إهمال، بل جريمة حرب تهدف إلى كسر صمود المدنيين، وإجبارهم على النزوح ضمن خطة الاحتلال للسيطرة الكاملة على القطاع.

ما يجري في غزة اليوم ليس فقط قتلًا مباشرًا، بل إبادة ممنهجة تبدأ بالتجويع وتنتهي بالتعطيش.