واجه فيلم “Snow White” من إنتاج شركة ديزني خسائر مالية فادحة تجاوزت 100 مليون دولار، بعد أن كلف الإنتاج حوالي 270 مليون دولار. الفيلم، الذي تألقت فيه الممثلة الإسرائيلية والمجندة السابقة في جيش الاحتلال، غال غادوت، تعرض لأداء تمثيلي وُصف بالركيك، إضافة إلى موجة مقاطعة واسعة من الجمهور.

غادوت حاولت تبرير فشل الفيلم بالضغط السياسي الناتج عن التعاطف الكبير مع الفلسطينيين بعد أحداث 7 أكتوبر، محوّلةً أداء الفيلم إلى قضية سياسية أثارت جدلاً واسعًا وانتقادات لاذعة، ليس فقط لأدائها، بل أيضًا لمواقفها السياسية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

الجمهور اعتبر أن فشل الفيلم لم يكن فقط بسبب المقاطعة، بل نتيجة تمثيل غادوت الضعيف، مؤكدين أن السينما لم تعد بمعزل عن الوعي السياسي والأخلاقي للجمهور. وسط هذه الضغوط، تراجعت غادوت عن بعض تصريحاتها المثيرة، معترفة أن الفشل لم يكن ناجمًا فقط عن العوامل الخارجية.