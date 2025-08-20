شكوى دولية في أرمينيا: رجل أعمال مرتبط بالإمارات متهم بالمشاركة في جرائم حرب في غزة

شكوى دولية ضد رجل أعمال أرمني مرتبط بـ #الإمارات، متهم بتحويل المساعدات إلى فخ د.مـ.و.ي حصد أرو.اح 1800 فلسـ.طيـ.ني وجوّع الآلاف.. هل يفلت من العقاب؟ pic.twitter.com/D8WBEbZLSG — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 20, 2025

تفجّرت في العاصمة الأرمينية شكوى قانونية جديدة قد تفتح بابًا أمام محاسبة شبكة دولية متهمة بالتورط في حرب غزة الأخيرة. فقد أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقديم شكوى رسمية ضد رجل الأعمال الأرمني ديفيد بابازيان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع أبوظبي، متهمةً إياه بالمشاركة في “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

بحسب الوثائق المقدّمة، فإن بابازيان كان جزءًا من منظومة توريد “مساعدات إنسانية مشبوهة” إلى قطاع غزة، استُخدمت – كما تقول المنظمة – كأداة قمع واستغلال في خضم الحرب، وتسببت في مقتل نحو 1800 فلسطيني وجرح أكثر من 13,000، كثير منهم سقطوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات.

الشكوى تشير إلى أن المؤسسة الإنسانية التي أشرف عليها بابازيان كانت تعمل بتنسيق غير معلن مع أطراف في أبوظبي، التي تُعتبر حليفًا وثيقًا لتل أبيب، ما يطرح تساؤلات حول دور المال والنفوذ في تعقيد الأزمة الإنسانية في القطاع.

بابازيان، الذي سبق أن وصف الإمارات بـ”وطنه الثاني”، قد يواجه الآن تحقيقًا رسميًا في بلاده، في أول خطوة قضائية من نوعها خارج المنطقة، تسعى لمساءلة المتورطين في “تجويع غزة تحت غطاء المساعدات”.