عربات غدعون 2.. ما أهداف الحرب الجديدة؟

رئيس أركان جيش الاحتـ.ـلال يقول إن الجيش يستعد لمرحلة جديدة من عملية عربات غدعون..

فما الأهداف الإسرائيلية في الجولة الجديدة من الحـ.ـر.ب؟ pic.twitter.com/T1XFDb7kro — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 18, 2025

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي (زامير)، أن الجيش يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من عملية “عربات غدعون” في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المرحلة ستشهد ضربات مركزة ضد حركة حماس في مدينة غزة.

وقال زامير، خلال جولة ميدانية أجراها في القطاع برفقة عدد من كبار قادة الجيش، إن المرحلة الأولى من العملية “حققت أهدافها وألحقت أضرارًا جسيمة بحماس”، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استخدام كافة القدرات الجوية والبرية والبحرية، ضمن استراتيجية “ذكية ومتوازنة”.

وفي تصريحات لافتة، اعتبر زامير أن المعركة في غزة ليست “حدثًا موضعيًا”، بل جزء من خطة عسكرية طويلة الأمد تستهدف ما وصفه بمحور الشر، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية في كل من إيران، اليمن، لبنان، الضفة الغربية، وغزة.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من توسيع نطاق الحرب على غزة، وسط مخاوف من كارثة إنسانية جديدة واتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب فظائع في القطاع.