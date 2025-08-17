رسالة شخصية من ميلانيا ترامب إلى بوتين.. ما قصتها؟

في خطوة لفتت الأنظار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا، وجهت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب رسالة شخصية إلى بوتين تناولت قضية الأطفال المتضررين من الحرب في أوكرانيا وروسيا.

كشف مسؤولان بالبيت الأبيض أن ميلانيا ترامب أثارت في رسالتها موضوع عمليات اختطاف الأطفال الناتجة عن النزاع الدامي، حيث سلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرسالة بنفسه إلى بوتين خلال محادثات القمة بينهما.

رغم عدم الكشف عن تفاصيل محتوى الرسالة، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لميلانيا ترامب، واصفاً مبادرتها بأنها “عمل إنساني حقيقي”. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر حول قضية نقل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا أو مناطق تسيطر عليها موسكو، والتي تصفها كييف بأنها جريمة حرب، بينما تؤكد موسكو أن الهدف حماية الأطفال من مناطق القتال.