هل يتم تهجير فلسطينيي غزة إلى جنوب السودان؟

تواصل حكومة الاحتـ.ـلال الإسرائيلي سعيها لتهجير الفلسـ.ـطينـ.ـيين من غـ.zـز.ة..



فهل يرى المخطط النور إلى هذه الدولة الإفريقية؟ pic.twitter.com/gIhj20kDyS — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 16, 2025

في خطوة مثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل مساعيها لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة، ضمن ما تسميه “الهجرة الطوعية”. ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، فإن مفاوضات تجري بين إسرائيل ودولة جنوب السودان بهدف نقل سكان من غزة إلى الدولة الإفريقية.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبدى دعمه للخطة، معتبرًا أنها جزء من تحقيق “رؤية” الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي تدعو إلى تقليص عدد الفلسطينيين في القطاع عبر التهجير الطوعي.

ورغم أن الاتفاق لم يُبرم بعد، تشير المصادر إلى أن المحادثات لا تزال جارية. في المقابل، وصف قادة فلسطينيون الخطة بأنها “غير مقبولة” وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم.

في تطور لافت، نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان عبر شبكة “سي إن إن” صحة الأنباء بشأن استقبال سكان من غزة، مؤكدة عدم وجود اتفاق رسمي بهذا الشأن حتى الآن.