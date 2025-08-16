القدس معزولة.. والاستيطان يدفن ما تبقّى من الدولة الفلسطينية

🔴#نتنياهو و #سموتريتش يدفنان فكرة الدولة الفلسطينية .. لا اعتراض أمريكي ، وسط صمتٍ عالميّ مريب! pic.twitter.com/dhGze8OQGm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 15, 2025

في خطوة تصعيدية جديدة، صادق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة استيطانية واسعة النطاق، تهدف إلى إحكام الطوق حول القدس وقطع أوصال الضفة الغربية، ما يشكل ضربة قاصمة لما تبقّى من آمال بإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

الخطة تشمل ستة عطاءات جديدة لبناء أكثر من 6900 وحدة استيطانية، وتُعيد إلى الواجهة مشروع “E1″، الذي ظل مجمّدًا لعقود تحت ضغط المجتمع الدولي. المشروع يربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس، ما يؤدي إلى عزل الأخيرة عن محيطها الفلسطيني ويفصل شمال الضفة عن جنوبها.

في موازاة ذلك، يجري إنشاء مستوطنة جديدة باسم “أرئيل غرب” على مقربة من مستوطنة “أرئيل”، دون إعلان رسمي، ما يعزز المخاوف من تسارع وتيرة الضم الزاحف.

الخطوة تُعدّ، وفق مراقبين، محاولة لفرض واقع استيطاني لا رجعة عنه، في ظل غياب أي أفق سياسي وصمت دولي يُوصف بالمريب. إنها ليست مجرد توسعة استيطانية، بل عملية تهدف إلى تقطيع الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى جزر محاصرة بالأسمنت والمستوطنين.