الكوليرا تفتك بالسودان.. أزمة صحية حادة تهدد الحياة وسط الحرب

يشهد السودان أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ سنوات، حيث سجلت السلطات والمنظمات الإنسانية أكثر من 100 ألف حالة اشتباه منذ يوليو 2024، مع وفاة أكثر من 2470 شخصًا. في دارفور وحدها، تعاملت فرق منظمة أطباء بلا حدود مع أكثر من 2300 حالة في أسبوع واحد، سجلت 40 وفاة.

تفاقم الأزمة الصحية وسط استمرار النزاع المسلح، مما دفع آلاف النازحين إلى الاعتماد على مصادر مياه ملوثة، خصوصًا في مناطق مثل “طويلة” شمال دارفور، حيث تم العثور على جثة في بئر ماء استخدمه النازحون لاحقًا رغم المخاطر.

تحذر الجهات الطبية من أن كل تأخير في تقديم الدعم الطبي يزيد من معدلات الوفيات، وسط معاناة أهل السودان الذين لا يملكون خيارًا سوى شرب مياه ملوثة تهدد حياتهم.