قطر تحظر لعبة “روبلوكس”.. خطوة لحماية الأطفال من خطر متفاقم في الخليج

أعلنت السلطات القطرية رسميًا حظر لعبة “روبلوكس”، المنصة الرقمية التفاعلية واسعة الانتشار، في خطوة قالت إنها جاءت استجابة لمطالب شعبية متزايدة، وضمن جهود حماية الأطفال من محتوى غير لائق ومخاطر نفسية وسلوكية محتملة.

القرار يأتي بعد حظر مشابه في سلطنة عمان وتركيا، حيث تصاعدت التحذيرات من تأثيرات اللعبة على النشء، ووصفت تقارير عدة المنصة بأنها “قنبلة موقوتة”، خصوصًا في منطقة الخليج التي تشهد إقبالًا واسعًا عليها من قبل الأطفال والمراهقين.

وتُتهم “روبلوكس” بإتاحة بيئة رقمية غير محمية بشكل كافٍ، ما يجعلها عرضة للاستغلال، خصوصًا مع ما وصفه البعض بـ”الانفلات الأخلاقي” داخل بعض عوالمها، وتنامي ظواهر مثل الاستدراج الجنسي للأطفال، ونشر محتوى غير مناسب، والتحريض على العنف.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من حملة أوسع تشهدها دول عدة للحد من المخاطر الرقمية، حيث اتخذت كل من الأردن، والإمارات، وبلجيكا، وهولندا إجراءات مشابهة لحماية القُصّر من التهديدات الرقمية المتزايدة في المنصات التفاعلية.