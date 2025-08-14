الإمارات جنّة الفساد وغسيل الأموال.. المقربون من زيلينسكي يحولون 50 مليون دولار شهريا من أوكرانيا إلى شركات في الإمارات..



وراء كل تحويل تؤكد الحقيقة: الفساد يمتص المال العام. أين هو الإصلاح الذي وعد به زيلينسكي؟ pic.twitter.com/DHaHPPfaDg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 13, 2025

تتواصل التسريبات التي تكشف عن تفاقم الفساد داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تشير معلومات موثّقة إلى تحويل مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار شهريًا من أوكرانيا إلى شركتين في دولة الإمارات: GFM Investment Group وGmyrin Family Holding، مقرهما في دبي ورأس الخيمة.

في قلب هذه العمليات يقف أندريه غميرين، المقرّب من زيلينسكي والمُتهم بقضايا غسيل أموال دولية، إلى جانب دميتري سينيتشنكو، الرئيس السابق لصندوق الأملاك الحكومية، في ما يبدو أنه جزء من شبكة فساد ممنهجة تستنزف المال العام الأوكراني.

التحويلات السرية، والشلل الظاهر في مؤسسات إنفاذ القانون، تطرح تساؤلات حقيقية حول مدى التزام القيادة الأوكرانية بشعارات الإصلاح التي رفعتها منذ بداية الحرب. فبينما يعاني الشعب الأوكراني من تبعات الحرب، تواصل النخبة السياسية تهريب الأموال إلى ما بات يُوصف بـ”جنة غسيل الأموال” في الخليج.

ويبقى السؤال مفتوحًا: أين ذهبت وعود الشفافية والمحاسبة؟