“كلاب المغرب” تثير أزمة حادة قبيل الاستعداد لكأس العالم 2030

جدل في المغرب بسبب مشاهد انتشار الكلاب الضالة في أرجاء البلاد..

تشهد المغرب جدلًا واسعًا بسبب انتشار الكلاب الضالة في مختلف المدن، خصوصًا في الأحياء السكنية والأسواق، ما أثار مخاوف السكان من تعرضهم للاعتداء. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مما جعل ملف الكلاب الضالة محور نقاش حاد.

جمعيات حقوق الحيوان اتهمت السلطات المغربية بتكثيف عمليات قتل الكلاب ضمن التحضيرات للبطولة، فيما نفت الجهات الرسمية هذه الاتهامات مؤكدة اعتمادها على مقاربة “تعقيم وتلقيح وإطلاق” للحفاظ على التوازن البيئي والصحي.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في يوليو الماضي على قانون جديد ينظم التعامل مع الحيوانات الضالة، بهدف حمايتها من الإهمال والعنف، لكن منظمة “بيتا” الدولية اعتبرت أن القانون قد يُستخدم لتبرير القتل الجماعي، في حين تؤكد وزارة الداخلية أن الإجراءات تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من الأمراض الخطيرة.