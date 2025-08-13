300 عنصرًا يتدربون في القاهرة.. هل تدير مصر اللعبة في غزة؟

"ميدل إيست آي" نقل عن مصادر مطلعة أن #مصر دربت قوات فلسطينية لتتولى إدارة غـ.ز.ة ضمن خطتها للإعمار وإدارة القطاع بعد الحـ.رب.. جميع المتدربين ينتمون لفتح ويدينون بالولاء لعباس، والقاهرة تجنبت ضم أي عناصر موالية لـ #دحلان كي لا تثير اعتراض السلطة ولضمان حصول الفكرة على دعم من… pic.twitter.com/nHdAqc4JC9 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 13, 2025

في تطور لافت لما بعد الحرب في غزة، تخضع مجموعة من 300 فلسطيني لتدريب أمني في القاهرة تحت إشراف السلطة الفلسطينية. التدريب الذي يتم بضوء أخضر إقليمي ودولي، يثير تساؤلات واسعة: هل تسعى مصر فعلاً لإعادة بناء غزة، أم لإعادة ترتيب أوراق النفوذ في القطاع المنهك؟

تشير تقارير إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة أوسع، تتوافق مع شروط دولية من بينها نزع سلاح الفصائل، وهو ما تعتبره بعض الجهات تمهيدًا لفرض وصاية سياسية جديدة على القطاع. في المقابل، تقول مصر إن هدفها هو “استعادة الأمن” وضمان استقرار ما بعد الحرب.

لكنّ الشارع الفلسطيني، ومعه كثير من المراقبين، لا يزال يتساءل: هل تُصنع قرارات غزة في القاهرة وواشنطن والرياض؟ أم أن تقرير المصير يجب أن يبقى حقًا لأهالي القطاع أنفسهم؟

وسط ضباب التفاهمات الإقليمية والدولية، تظل غزة تبحث عن حرية حقيقية، لا مجرد إدارة جديدة بوجه قديم.