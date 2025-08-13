مادونا تكسر الصمت: نداء إنساني من “ملكة البوب” لإنقاذ أطفال غزة

بين أضواء الشهرة وصمت القادة، #مادونا توقظ الضمير الغربي بنداء عاجل لبابا الفاتيكان، وتحول عيد ميلاد ابنها إلى نداء إنساني لا ينسى pic.twitter.com/jsaAnYxM4z — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 12, 2025

في خطوة إنسانية لافتة، أطلقت النجمة العالمية مادونا نداءً مؤثرًا عبر منصتها على “إكس”، موجّهة رسالة مباشرة إلى بابا الفاتيكان تطالبه بالتدخل العاجل لفتح ممرات إنسانية نحو غزة، قائلة: “أنت الوحيد بيننا الذي لا يمكن منعه من الدخول. نحتاج فتح أبواب المساعدات فورًا لإنقاذ الأطفال الأبرياء. لم يعد هناك وقت.”

اللافت أن مادونا، التي لم تربطها يومًا خلفية دينية أو سياسية بالمنطقة، اختارت أن تجعل من عيد ميلاد ابنها الـ25 مناسبة لتسليط الضوء على معاناة الأطفال في القطاع المحاصر، معلنة عن تبرعها للمنظمات الإنسانية العاملة في غزة.

في وقت يسود فيه صمت كثير من مشاهير العالم إزاء ما يحدث، تأتي هذه المبادرة لتكسر حاجز الخوف والتردد، وتعيد التأكيد على أن الضمير الإنساني لا يحتاج لجواز سفر، وأن الشهرة يمكن أن تكون صوتًا لمن لا صوت لهم.