رسائل على حائط البراق تزلزل إسرائيل

شهدت إسرائيل ضجة غير مسبوقة بعد اكتشاف شعارات احتجاجية مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، مكتوبة على حائط البراق، المعروف لدى الإسرائيليين بحائط “المبكى”.

العبارات، التي كُتبت باللغة العبرية على الجزء الجنوبي من الحائط مقابل منطقة “عزرات يسرائيل” للصلاة المختلطة، تضمنت عبارات مثل “في غزة محرقة”، ما أثار موجة استنكار رسمية وشعبية.

شرطة الاحتلال فتحت تحقيقاً عاجلاً في الواقعة، في حين اعتبر وزير المالية أفيغدور سموتريتش أن الفاعلين “نسوا معنى أن تكون يهوديًا”، مطالبًا بـ”قلب كل حجر” للقبض عليهم. من جهته، أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن صدمته وتعهد بتحرك سريع لاعتقال المسؤولين.

كشفت التحقيقات أن المشتبه به كتب شعارات مماثلة على جدار “الكنيس الأكبر” بالقدس، مرفقة بتعبير ينتقد الإعلام الإسرائيلي ويتهمه بتزييف الحقائق حول سياسة الاحتلال تجاه غزة.

هذه الحادثة تمثل الأولى من نوعها على حائط البراق منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، رغم تسجيل بعض أعمال الكتابة السابقة في مناطق أخرى من القدس.