ترامب يثير الجدل مجددًا: صور أوباما وبوش تُنقل إلى “منطقة محظورة” في البيت الأبيض

جدل واسع يهز الولايات المتحدة بسبب قرار عاجل للرئيس #ترامب بخصوص صور سابقيه باراك #أوباما وجورج بوش.. فما القصة؟ pic.twitter.com/wbyP4BB4b1 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 12, 2025

أثار قرار مفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن أصدر تعليمات بنقل صور سابقيه باراك أوباما وجورج بوش (الأب والابن) من الأماكن العامة داخل البيت الأبيض إلى منطقة خاصة يُمنع على الزوار الوصول إليها.

وبحسب تقرير لشبكة CNN، تم نقل صورة أوباما – الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة – من مدخل البيت الأبيض إلى أعلى الدرج المؤدي إلى القسم السكني الخاص، وهي منطقة لا يُسمح بدخولها إلا للعائلة الرئاسية وموظفي الخدمة السرية وعدد محدود من العاملين.

الخطوة اعتُبرت خروجًا عن البروتوكول المعتاد، الذي يقضي بعرض صور الرؤساء السابقين في أماكن بارزة يمكن للزوار رؤيتها، ما أثار تساؤلات حول دوافع القرار، في ظل توترات مستمرة بين ترامب وسلفه أوباما، الذي اتهمه ترامب مؤخرًا بـ”الخيانة العظمى” على خلفية تحقيقات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.

كما تأتي هذه الخطوة في ظل خلافات قديمة بين ترامب وعائلة بوش، رغم حضور الرئيس الأسبق جورج بوش الابن حفل تنصيب ترامب في عام 2017.

هذا القرار يُضاف إلى سلسلة تحركات مثيرة للجدل من الرئيس الحالي، المعروف بتدخله الشخصي في أدق تفاصيل الترتيبات داخل البيت الأبيض.