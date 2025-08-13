اللهب يخرج من الصنابير: حادثة مرعبة تهز قرية شرنوب المصرية
في واقعة غريبة ومثيرة للقلق، شهدت قرية شرنوب التابعة لمحافظة البحيرة حالة من الذعر بعد أن فوجئ الأهالي بخروج رائحة غاز خانقة من صنابير المياه، بل واندلاع النيران منها بمجرد اقتراب أي مصدر اشتعال.
الحادثة دفعت فرق الطوارئ للتدخل العاجل وإغلاق شبكة الغاز، وسط حالة من الخوف والارتباك بين السكان. وبعد فحوصات دقيقة، كشفت الجهات المختصة أن السبب وراء الاشتعال هو تسرب غازات من شبكة الصرف الصحي القديمة إلى شبكة المياه، عبر مواسير متهالكة، مما خلق خليطًا شديد الخطورة قابلًا للاشتعال.
الواقعة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات مقلقة حول سلامة البنية التحتية في بعض القرى المصرية. ويبقى السؤال: إذا اشتعلت المياه، فماذا بعد؟