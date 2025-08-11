السفن المصرية في مرمى نيران الحوثيين.. هل تدخل الحرب مرحلة جديدة؟

تقارير عن استعداد الحـ.وثـ.ـي في #اليمن لشن أكبر عمليات استـ.ـهـ.ـداف سفن منذ بدء الحـ.ـر.ب.. مرحلة جديدة لإسناد غـ.zـز.ة مع إعلان الاحتـ.ـلال خطته لاحتـ.ـلال كامل القطاع



تحول خطير في التهـ.ـد.يد الحـ.ـو.ثـ.ـي للسفن في البحر الأحمر، ونشر قائمة تضم عشرات السفن المتخادمة مع… pic.twitter.com/2UidAncSNH — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 11, 2025

في تطور خطير ينذر بتصعيد غير مسبوق في البحر الأحمر، كشفت تقارير إعلامية عن استعداد جماعة الحوثي في اليمن لتنفيذ أكبر عمليات استهداف للسفن منذ اندلاع حرب غزة، في خطوة قد تمثل بداية مرحلة جديدة من إسناد الجبهة اليمنية للمقاومة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان إسرائيل نيتها احتلال كامل قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة، فإن الحوثيين نشروا قائمة تضم نحو 92 سفينة يُشتبه في تعاملها التجاري مع إسرائيل، ملوحين بضربات محتملة ضدها، وسط اتهامات لدول عربية وإسلامية بزيادة التبادل التجاري مع تل أبيب.

اللافت أن السفن المصرية تصدرت هذه القائمة، بأكثر من 50 سفينة تم رصدها خلال الفترة الأخيرة ضمن جسر بحري بين موانئ مصرية وتركية نحو موانئ إسرائيلية كحيفا وأسدود، ما يثير تساؤلات حول إمكانية توسيع الحوثيين دائرة الاستهداف لتشمل سفنًا عربية بعد أن كانت مقتصرة على سفن أمريكية وبريطانية.

التصعيد الجديد يُنذر بتداعيات اقتصادية خطيرة على مصر، التي تعاني أصلًا من تراجع كبير في عائدات قناة السويس، حيث تشير التقديرات إلى خسارة نحو 60% من إيراداتها بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.

الأنظار تتجه الآن إلى ردود الأفعال الإقليمية والدولية إزاء هذا التصعيد، وسط مخاوف من انفجار الوضع البحري بشكل غير مسبوق.