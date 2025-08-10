هدية ثمينة من بوتين لموظفة في الـCIA تثير الجدل: ما القصة؟

قناة "سي بي أس نيوز" حذرت من "ألاعيب #بوتين" بعد هذه الهدية..



الكشف عن كواليس هدية ثمينة بعث بها الرئيس الروسي، إلى موظفة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.. فما قصتها؟ pic.twitter.com/g6IEKk3i0p — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 10, 2025

كشفت شبكة “CBS News” الأمريكية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بهدية غير متوقعة قدّمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى موظفة بارزة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادًا رمزية وسياسية معقدة.

وبحسب التقرير، فإن بوتين سلّم الجائزة عبر مبعوث إدارة ترامب السابق، ديميتري ويتكوف، وكانت موجهة إلى جوليان غالينا، نائبة مدير الابتكار الرقمي في الـCIA، تكريمًا لابنها الذي قُتل في عام 2024 أثناء مشاركته في القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

مصادر مطلعة نقلت لـ”CBS” أنه لا توجد مؤشرات على أن الشاب الأمريكي – المعروف باسم “غلوس” – قد تم تجنيده من قبل الحكومة الروسية، كما أن الكرملين لم يكن على دراية بخلفية والدته الوظيفية حين أعاد جثمانه إلى الولايات المتحدة.

الهدية أثارت تساؤلات داخل الأوساط الأمنية والإعلامية الأمريكية، وسط تحذيرات من أن تكون جزءًا من “ألاعيب بوتين الذهنية”، حيث اعتبرت القناة الأمريكية أن الخطوة تهدف إلى إرباك الخصوم وكشف نقاط الضعف، خاصة أن غالينا تشغل منصبًا حساسًا في جهاز الاستخبارات الأمريكي.