مفاجأة تقلب الموازين.. هل تقترب نهاية حرب غزة؟

رغم تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، كشفت تقارير إعلامية عن تحرك جديد قد يعيد إحياء مسار المفاوضات المتعثّر.

فقد أفادت وكالة “أسوشييتد برس” بأن الوسيطين المصري والقطري يعملان حاليًا على صياغة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع.

ونقلت الوكالة عن مسؤولَين عربيين مطّلعين على المحادثات، أن المبادرة تحظى بدعم مباشر من عدد من دول الخليج، في ظل تزايد المخاوف من خطر انزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، خاصة في حال أعادت إسرائيل احتلال غزة بالكامل.

المقترح المطروح يركز على قضايا حساسة، أبرزها مصير سلاح حماس. وتُطرح حالياً فكرة “تجميد السلاح”، بحيث تحتفظ الحركة بأسلحتها دون استخدامها، في إطار ترتيبات مؤقتة.

كما يتضمن الإطار الجديد دعوة حماس إلى التخلي عن إدارة القطاع، لصالح لجنة فلسطينية-عربية تتولى الشؤون المدنية والإشراف على إعادة الإعمار. وتشير المصادر إلى أن هناك خطة لتشكيل إدارة أمنية فلسطينية جديدة، بدعم من دولتين حليفتين لواشنطن، لم يتم الكشف عنهما بعد.

ولا يزال دور السلطة الفلسطينية في هذا التصور غير واضح، لكنّ أحد المسؤولين أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أُبلغت بالخطوط العريضة للمبادرة.