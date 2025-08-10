القطاع يُباد.. غزة لا تجد 1% من احتياجاتها

المرحلة الخامسة من المجـ.اعة.. غـ.ز.ة على حافة الفناء!



بعد 22 شهرا من الحـ.رب الإسرائيلية على القطاع، تتعمق الكارثة الصحية والإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.. أرقام كارثية صادمة توثق حجم الأهوال !! pic.twitter.com/U6yb4S12KW — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 10, 2025

بعد مرور 22 شهراً على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، تواصل الكارثة الإنسانية والصحية تصاعدها لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الطبية وارتفاع مقلق في أعداد الوفيات.

مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية، صرّح بأن ما يتوفر حالياً من احتياجات القطاع الصحي لا يتجاوز 1% من المطلوب، في وقت يعيش فيه السكان في ظل مجاعة خانقة ونقص حاد في التغذية بجميع الفئات العمرية.

خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، سجّلت وزارة الصحة في غزة 11 حالة وفاة نتيجة الجوع، بينهم أطفال ونساء وشبّان في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. وقال أبو سلمية إن غزة دخلت “المرحلة الخامسة من المجاعة”، مشيراً إلى أن الغذاء والرعاية الصحية باتا شبه معدومين.

وحذر أبو سلمية من أن غياب المكملات الغذائية والفيتامينات والمحاليل الطبية يجعل من مهمة إنقاذ الأرواح أمراً شبه مستحيل، متوقعاً “أرقاماً صادمة” للوفيات في الأيام المقبلة.

ولا تقتصر خطورة الوضع على كبار السن، بل تمتد لتشمل مرضى السكري الذين يفقدون حياتهم نتيجة غياب الغذاء المناسب، والأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة، مما يجعلهم فريسة سهلة للأمراض المعدية.

في ظل غياب أي إمدادات طبية تُذكر منذ شهور، يواجه القطاع الصحي في غزة تحدياً وجودياً، فيما لا تتجاوز كميات الأدوية والمستلزمات التي وصلت مؤخراً 1% فقط من الاحتياج الفعلي، وفق تأكيدات رسمية.