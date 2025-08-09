لعنة غزة تطارد لاعبًا إسرائيليًّا: فورتونا دوسلدورف يتراجع عن التعاقد مع شون فايسمان

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية الألمانية، أعلن نادي فورتونا دوسلدورف، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، تراجعه عن إتمام صفقة ضم المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، وذلك بعد موجة غضب عارمة من جماهيره بسبب مواقفه المعلنة من الحرب على غزة.

وكان النادي قد اقترب من الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد وصول فايسمان إلى ألمانيا وخضوعه للفحص الطبي، إلا أن ردود الفعل الغاضبة من أنصار النادي أرغمت الإدارة على التراجع، في مشهد يعكس اتساع رقعة التضامن الشعبي الأوروبي مع القضية الفلسطينية.

الجمهور استنكر بشدة منشورات فايسمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا فيها إلى “محو غزة” و”إلقاء 200 طن من القنابل” على القطاع، فضلًا عن تفاعله مع منشورات تحرّض على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وتصفهم بأنهم “ليسوا أبرياء”.

ورغم قيام فايسمان بحذف منشوراته لاحقًا واعترافه بأن ما كتبه كان “بدافع الحماس”، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الرأي العام، لتظل “لعنة غزة” تلاحقه في ملاعب أوروبا.