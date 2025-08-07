الشهيد عدي القرعان.. “طرد مساعدات” أنهى حياته
في مشهد مأساوي يعكس حجم الكارثة الإنسانية في غزة، استُشهد الممرض عدي القرعان إثر سقوط طرد مساعدات إنسانية عليه خلال عملية إنزال جوي في منطقة الزوايدة وسط القطاع.
عدي، الذي عمل في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، لم يكن غريبًا عن أوجاع الناس ولا عن انتقاد الواقع. ظهر قبل استشهاده في مقطع مصور عبّر فيه عن رفضه لما وصفه بـ”الإذلال الجوي”، في إشارة إلى إسقاط المساعدات من الجو بدلًا من إدخالها عبر معابر برية منظمة تحفظ كرامة المدنيين.
لكن المفارقة الموجعة أن عدي ارتقى بنفس الطريقة التي طالما عارضها. سقوط الطرد، والتدافع الكثيف نحو المساعدات، أديا إلى استشهاده دهسًا وسط مشهد فوضوي يتكرر مع كل عملية إنزال.
عائلته عبّرت عن غضبها من استمرار هذا الأسلوب رغم التحذيرات المتكررة، مطالبة بتحقيق دولي في الحادثة ومحاسبة الجهات التي تتجاهل الظروف الميدانية الخطيرة في القطاع المحاصر.
عدي لم يكن مجرد رقم.. بل صوتًا إنسانيًا رحل وهو يطالب بكرامة شعبه.