اعترافات إسرائيلية بجرائم إبادة في غزة ودعوات لعصيان عسكري

🔴أصوات متزايدة في إسرائيل تطالب وقف حرب #غزة وشط اعترافات بشن حرب إبادo ودعوات لعصيان عسكري.. ما القصة؟ pic.twitter.com/evXZ6snvgu — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 4, 2025

في تطور لافت داخل إسرائيل، تتصاعد الأصوات المطالِبة بوقف الحرب على قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الإدانات الداخلية لجرائم ترتكبها حكومة الاحتلال.

فقد وقع نحو ألف فنان ومثقف إسرائيلي، من موسيقيين وكتّاب وممثلين، على عريضة بعنوان “أوقفوا الرعب في غزة”، دعوا فيها إلى إنهاء الحرب فورًا، وإبرام صفقة شاملة تضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

العريضة وصفت ما يجري في غزة بأنه أفعال مروعة تشمل قتل الأطفال، والتجويع، والتهجير، وتدمير المدن، مؤكدة أن كل ذلك يتم باسم الإسرائيليين و”رغماً عن قيمهم وإرادتهم”، بحسب تعبيرها.

كما دعت العريضة الجنود إلى رفض الأوامر غير القانونية، وعدم الانخراط في ما وصفته بـ”جرائم الحرب”.

وتأتي هذه العريضة ضمن تحركات متزايدة داخل المجتمع الإسرائيلي ترفض استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الحادي عشر منذ اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث شددت سلطات الاحتلال، في مارس الماضي، إغلاقها الكامل للمعابر، مانعة دخول المساعدات، مما فاقم المجاعة ورفع مؤشراتها إلى مستويات خطيرة.